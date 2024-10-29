Пошкоджені пів сотні домів, немає газу – мер про удар по Основ’янському району

Внаслідок ворожого удару, який стався вночі 29 жовтня, в Основ’янському районі Харкова пошкоджені 52 приватні будинки. Крім цього, постраждав газопровід, тож низка жителів залишились без блакитного палива.

Про це журналістам повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає міськрада.

«У нас є можливість розселити людей, але вони не планують виїжджати зі своїх будинків. В основному були пошкоджені дахи, вибиті вікна. Працюємо над тим, щоб сьогодні полагодити дахи на цій вулиці. Дякую комунальникам і співробітникам ДСНС, які працювали на місці обстрілу всю ніч», – зазначив міський голова.

Терехов також прокоментував ворожу атаку на будівлю Держпрому. За його словами, вже готують звернення до міжнародної спільноти, яка має відреагувати на цинічний обстріл з боку РФ.

«Росіян не зупиняє нічого. Весь світ повинен бачити те, що коїться, і протидіяти агресору», – наголосив мер.

Нагадаємо, близько 21:00 28 жовтня росіяни атакували центр Харкова, попередньо, ФАБ-500. Авіаційний боєприпас влучив в один з підʼїздів Держпрому. Відомо, що постраждали дев’ять людей.

Також вибухи лунали у місті близько 02:51. Під ударом був приватний сектор Основ’янського району. Загинули чотири людини. Ще двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес. Попередньо, російська армія вдарила по місту ФАБ-500 з УМПК.