44 ребенка из Харьковщины отдохнут в Яремче: будут экскурсии и не только

В санаторий «Прикарпатский» в Яремче поехали 44 ребенка из Изюмского района, сообщили в ХОВА.

«В условиях полномасштабной войны дети и подростки нуждаются в особом внимании и заботе. Продолжаем системную работу по организации отдыха для детей и подростков, проживающих в Харьковской области. Главное преимущество такого отдыха – полноценное общение со сверстниками, насыщенная образовательная и культурная программа. Благодарим наших партнеров за системную помощь в оздоровлении детей», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

По данным ХОВА, дети проведут в санатории 21 день.

«Для малышей и подростков предусмотрено полноценное питание, спортивные процедуры, обучение по школьной программе, разнообразные экскурсии, развивающие игры и комплекс мероприятий по развитию детей», — сообщила заместитель начальника управления образования Изюмской ГВА Алла Сергиенко.

Оздоровление детей из прифронтовых и деоккупированных населенных пунктов области организовывает ХОВА в сотрудничестве с фондом «Содружество Украины» и командой «Квартал 95». Питание детей в дороге обеспечили волонтеры БФ «Мирное небо Харькова».