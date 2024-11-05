44 дитини з Харківщини відпочинуть у Яремче: будуть екскурсії і не тільки
До санаторію «Прикарпатський» у місті Яремче поїхали 44 дитини з Ізюмського району, повідомили у ХОВА.
«В умовах повномасштабної війни діти та підлітки потребують особливої уваги та піклування. Продовжуємо системну роботу з організації відпочинку для малюків і підлітків, які проживають у Харківській області. Головна перевага такого відпочинку — повноцінне спілкування з однолітками, насичена освітня та культурна програма. Дякуємо нашим партнерам за системну допомогу в оздоровленні дітей», — зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За даними ХОВА, діти проведуть у санаторії 21 день.
«Для малюків та підлітків передбачено повноцінне харчування, спортивні процедури, навчання за шкільною програмою, різноманітні екскурсії, розвивальні ігри та комплекс заходів для розвитку дітей», — повідомила заступниця начальника управління освіти Ізюмської МВА Алла Сергієнко.
Оздоровлення дітей із прифронтових та деокупованих населених пунктів області організовує ХОВА у співпраці з фондом «Співдружність України» та командою «Квартал 95». Харчування дітей під час дороги забезпечили волонтери БФ «Мирне небо Харкова».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, отдых, санаторий, харківщина, хова, Яремче;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До санаторію «Прикарпатський» у місті Яремче поїхали 44 дитини з Ізюмського району, повідомили у ХОВА.".