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Досрочная зима в Харькове: как выглядят заснеженные зоопарк и сад Шевченко

Общество 23:21   14.11.2024
Елена Нагорная
Досрочная зима в Харькове: как выглядят заснеженные зоопарк и сад Шевченко

Первый полноценный снег выпал в Харькове 14 ноября.

Он начался ночью и на момент публикации еще продолжается. Согласно прогнозу синоптиков, днем в пятницу, 15-го числа, столбики термометров поднимутся до 3 тепла, а это значит, что снег будет таять. МГ «Объектив» успела заснять зимнюю сказку в саду Шевченко и зоопарке.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 23:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый полноценный снег выпал в Харькове 14 ноября.".