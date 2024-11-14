Досрочная зима в Харькове: как выглядят заснеженные зоопарк и сад Шевченко
Первый полноценный снег выпал в Харькове 14 ноября.
Он начался ночью и на момент публикации еще продолжается. Согласно прогнозу синоптиков, днем в пятницу, 15-го числа, столбики термометров поднимутся до 3 тепла, а это значит, что снег будет таять. МГ «Объектив» успела заснять зимнюю сказку в саду Шевченко и зоопарке.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: зима, сніг, Харьков, харьковский зоопарк;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 23:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый полноценный снег выпал в Харькове 14 ноября.".