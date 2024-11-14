Досрочная зима в Харькове: как выглядят заснеженные зоопарк и сад Шевченко

Первый полноценный снег выпал в Харькове 14 ноября.

Он начался ночью и на момент публикации еще продолжается. Согласно прогнозу синоптиков, днем в пятницу, 15-го числа, столбики термометров поднимутся до 3 тепла, а это значит, что снег будет таять. МГ «Объектив» успела заснять зимнюю сказку в саду Шевченко и зоопарке.