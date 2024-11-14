Дострокова зима у Харкові: який вигляд мають засніжені зоопарк і сад Шевченка
Перший повноцінний сніг випав у Харкові 14 листопада.
Він розпочався вночі й на момент публікації ще триває. Згідно з прогнозом синоптиків, вдень у п’ятницю, 15-го числа, стовпчики термометрів піднімуться до 3 градусів тепла, а це означає, що сніг танутиме. МГ «Об’єктив» встигла зафільмувати зимову казку в саду Шевченка та зоопарку.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 23:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший повноцінний сніг випав у Харкові 14 листопада.".