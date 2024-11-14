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Дострокова зима у Харкові: який вигляд мають засніжені зоопарк і сад Шевченка

Репортаж 23:21   14.11.2024
Олена Нагорна
Дострокова зима у Харкові: який вигляд мають засніжені зоопарк і сад Шевченка

Перший повноцінний сніг випав у Харкові 14 листопада.

Він розпочався вночі й на момент публікації ще триває. Згідно з прогнозом синоптиків, вдень у п’ятницю, 15-го числа, стовпчики термометрів піднімуться до 3 градусів тепла, а це означає, що сніг танутиме. МГ «Об’єктив» встигла зафільмувати зимову казку в саду Шевченка та зоопарку.

Читайте також: Вночі ще посніжить: прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 23:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший повноцінний сніг випав у Харкові 14 листопада.".