Студенты готовы принять этот вызов — Терехов о восстановлении Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов пообщался со студентами накануне Международного дня студентов.

«Встреча с харьковскими студентами только подтвердила очевидное: нынешнее поколение не ждет благоприятных условий или чужой помощи. Они уже действуют. Учеба, волонтерство, запуск стартапов, общественных и бизнес-проектов, организация мероприятий — все это доказывает, что они хотят и умеют брать на себя ответственность за будущее. Так, из-за войны количество молодежи в Харькове уменьшилось. Но оставшиеся стали еще сильнее», — отметил Терехов.

Нынешняя ситуация напоминает послевоенную историю крупных европейских городов. К примеру, в Варшаве и Берлине именно молодежь взялась за восстановление разрушенных войной громад, отметил мэр Харькова. По его словам, тогда европейская молодежь не только строила новые здания, но и создавала новые культуру и смыслы.

«Харьков сегодня сталкивается с аналогичным вызовом, и я вижу, что наши студенты готовы его принять», — резюмировал Терехов.