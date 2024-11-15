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Студенты готовы принять этот вызов — Терехов о восстановлении Харькова

Общество 17:40   15.11.2024
Оксана Якушко
Студенты готовы принять этот вызов — Терехов о восстановлении Харькова Терехов и студенты Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов пообщался со студентами накануне Международного дня студентов. 

«Встреча с харьковскими студентами только подтвердила очевидное: нынешнее поколение не ждет благоприятных условий или чужой помощи. Они уже действуют. Учеба, волонтерство, запуск стартапов, общественных и бизнес-проектов, организация мероприятий — все это доказывает, что они хотят и умеют брать на себя ответственность за будущее. Так, из-за войны количество молодежи в Харькове уменьшилось. Но оставшиеся стали еще сильнее», — отметил Терехов.

Нынешняя ситуация напоминает послевоенную историю крупных европейских городов. К примеру, в Варшаве и Берлине именно молодежь взялась за восстановление разрушенных войной громад, отметил мэр Харькова. По его словам, тогда европейская молодежь не только строила новые здания, но и создавала новые культуру и смыслы.

«Харьков сегодня сталкивается с аналогичным вызовом, и я вижу, что наши студенты готовы его принять», — резюмировал Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 17:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов пообщался со студентами накануне Международного дня студентов. ".