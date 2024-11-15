Студенти готові прийняти цей виклик – Терехов про відновлення Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов поспілкувався зі студентами напередодні їхнього Міжнародного дня.

«Зустріч з харківськими студентами тільки підтвердила очевидне: нинішнє покоління не чекає на сприятливі умови чи чужу допомогу. Вони вже діють. Навчання, волонтерство, запуск стартапів, громадських і бізнес-проєктів, організація заходів — усе це доводить, що вони хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє. Так, через війну кількість молоді в Харкові зменшилася. Але ті, хто залишився, стали ще сильнішими», – зазначив Терехов.

Нинішня ситуація нагадує післявоєнну історію великих європейських міст. Наприклад, у Варшаві та Берліні саме молодь бралася за відновлення зруйнованих війною громад, наголосив мер Харкова. За його словами, тоді європейська молодь не лише зводила нові будівлі, а й створювали нові культуру та сенси.

«Харків сьогодні стикається з аналогічним викликом, і я бачу, що наші студенти готові його прийняти», – резюмував Терехов.