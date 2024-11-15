Студенти готові прийняти цей виклик – Терехов про відновлення Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов поспілкувався зі студентами напередодні їхнього Міжнародного дня.
«Зустріч з харківськими студентами тільки підтвердила очевидне: нинішнє покоління не чекає на сприятливі умови чи чужу допомогу. Вони вже діють. Навчання, волонтерство, запуск стартапів, громадських і бізнес-проєктів, організація заходів — усе це доводить, що вони хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє. Так, через війну кількість молоді в Харкові зменшилася. Але ті, хто залишився, стали ще сильнішими», – зазначив Терехов.
Нинішня ситуація нагадує післявоєнну історію великих європейських міст. Наприклад, у Варшаві та Берліні саме молодь бралася за відновлення зруйнованих війною громад, наголосив мер Харкова. За його словами, тоді європейська молодь не лише зводила нові будівлі, а й створювали нові культуру та сенси.
«Харків сьогодні стикається з аналогічним викликом, і я бачу, що наші студенти готові його прийняти», – резюмував Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 17:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поспілкувався зі студентами напередодні їхнього Міжнародного дня. ".