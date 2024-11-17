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Новости Харькова — главное за 17.11: атаки россиян на Харьковщине

Происшествия 08:39   17.11.2024
Оксана Якушко
Новости Харькова — главное за 17.11: атаки россиян на Харьковщине Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

16 раз россияне атаковали на Купянском и Харьковском направлениях – ГШ ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьковской области Волчанск, Берестовое, Боровская Андреевка, Новая Кругляковка, Шейковка, Боровая, сообщил Генштаб ВСУ.

Шесть раз при поддержке авиации на Харьковском направлении россияне штурмовали населенные пункты Волчанск и Стрелечье.

10 атак оккупантов в сутки произошли на Купянском направлении. Силы обороны отражали штурмы противника у Песчаного, Колесниковки, Кругляковки и Загрызового. Противник активно применял авиацию на направлении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 08:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".