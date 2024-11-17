Новости Харькова — главное за 17.11: атаки россиян на Харьковщине
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
16 раз россияне атаковали на Купянском и Харьковском направлениях – ГШ ВСУ
Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьковской области Волчанск, Берестовое, Боровская Андреевка, Новая Кругляковка, Шейковка, Боровая, сообщил Генштаб ВСУ.
Шесть раз при поддержке авиации на Харьковском направлении россияне штурмовали населенные пункты Волчанск и Стрелечье.
10 атак оккупантов в сутки произошли на Купянском направлении. Силы обороны отражали штурмы противника у Песчаного, Колесниковки, Кругляковки и Загрызового. Противник активно применял авиацию на направлении.
Читайте также: Сегодня 17 ноября: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 17.11: атаки россиян на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 08:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".