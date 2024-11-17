Новости Харькова — главное за 17.11: атаки россиян на Харьковщине

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16 раз россияне атаковали на Купянском и Харьковском направлениях – ГШ ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьковской области Волчанск, Берестовое, Боровская Андреевка, Новая Кругляковка, Шейковка, Боровая, сообщил Генштаб ВСУ.

Шесть раз при поддержке авиации на Харьковском направлении россияне штурмовали населенные пункты Волчанск и Стрелечье.

10 атак оккупантов в сутки произошли на Купянском направлении. Силы обороны отражали штурмы противника у Песчаного, Колесниковки, Кругляковки и Загрызового. Противник активно применял авиацию на направлении.