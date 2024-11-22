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Почти на две недели в Харькове перекроют улицу – как объезжать

Общество 11:50   22.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Почти на две недели в Харькове перекроют улицу – как объезжать Фото: ХГС

С 25 ноября до 6 декабря в Харькове перекроют улицу Куликовскую. Речь идет об участке от Куликовского спуска до улицы Дарвина.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийных работ на газопроводе среднего давления между домами №46 и №48 на ул. Куликовской», – написали в мэрии.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Черноглазовской, ул. Григория Сковороды, ул. Дарвина, спуску Куликовскому и другим прилегающим улицам.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 25 ноября до 6 декабря в Харькове перекроют улицу Куликовскую. Речь идет об участке от Куликовского спуска до улицы Дарвина.".