Почти на две недели в Харькове перекроют улицу – как объезжать
Фото: ХГС
С 25 ноября до 6 декабря в Харькове перекроют улицу Куликовскую. Речь идет об участке от Куликовского спуска до улицы Дарвина.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийных работ на газопроводе среднего давления между домами №46 и №48 на ул. Куликовской», – написали в мэрии.
Объехать закрытый участок можно будет по ул. Черноглазовской, ул. Григория Сковороды, ул. Дарвина, спуску Куликовскому и другим прилегающим улицам.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: транспорт, улица, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 25 ноября до 6 декабря в Харькове перекроют улицу Куликовскую. Речь идет об участке от Куликовского спуска до улицы Дарвина.".