Почти на две недели в Харькове перекроют улицу – как объезжать

С 25 ноября до 6 декабря в Харькове перекроют улицу Куликовскую. Речь идет об участке от Куликовского спуска до улицы Дарвина.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийных работ на газопроводе среднего давления между домами №46 и №48 на ул. Куликовской», – написали в мэрии.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Черноглазовской, ул. Григория Сковороды, ул. Дарвина, спуску Куликовскому и другим прилегающим улицам.