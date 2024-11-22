Live
  • Пт 22.11.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Майже на два тижні у Харкові перекриють вулицю – як об’їжджати

Суспільство 11:50   22.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже на два тижні у Харкові перекриють вулицю – як об’їжджати Фото: ХМР

З 25 листопада до 6 грудня у Харкові перекриють вулицю Куликівську. Йдеться про ділянку від Куликівського узвозу до вулиці Дарвіна.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі середнього тиску між будинками №46 та №48 на вул. Куликівській”, – написали у мерії.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Чорноглазівською, вул. Григорія Сковороди, вул. Дарвіна, узвозом Куликівським та іншими прилеглими вулицями.

Читайте також: Ще одна новорічна красуня з’явилася у харківському метро – де відкрили ялинку

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові закрили станцію метро: подробиці
У Харкові закрили станцію метро: подробиці
22.11.2024, 12:03
Майже на два тижні у Харкові перекриють вулицю – як об’їжджати
Майже на два тижні у Харкові перекриють вулицю – як об’їжджати
22.11.2024, 11:50
Частина Дергачівської громади залишилася без світла через вчорашню негоду
Частина Дергачівської громади залишилася без світла через вчорашню негоду
22.11.2024, 11:37
Новий графік відключення світла опублікували в “Харківобленерго”
Новий графік відключення світла опублікували в “Харківобленерго”
22.11.2024, 11:16
ОТУВ “Харків”: 261 раз обстріляли росіяни позиції ЗСУ, ситуація складна
ОТУВ “Харків”: 261 раз обстріляли росіяни позиції ЗСУ, ситуація складна
22.11.2024, 11:04
Ще одна новорічна красуня з’явилася в харківському метро – де відкрили ялинку
Ще одна новорічна красуня з’явилася в харківському метро – де відкрили ялинку
22.11.2024, 10:45

Новини за темою:

22:42
З Харкова почнуть ходити три нових поїзди в центр України і на Буковину
19:02
Завтра не ходитимуть трамваї по одній з вулиць Харкова
15:41
Харків’яни пропонують Терехову покращити громадський транспорт: які ідеї
19:36
Завтра вдень трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
18:44
У понеділок тролейбуси не ходитимуть в деяких районах Харкова

Ви читали новину: «Майже на два тижні у Харкові перекриють вулицю – як об’їжджати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 25 листопада до 6 грудня у Харкові перекриють вулицю Куликівську. Йдеться про ділянку від Куликівського узвозу до вулиці Дарвіна.".