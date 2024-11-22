Майже на два тижні у Харкові перекриють вулицю – як об’їжджати

З 25 листопада до 6 грудня у Харкові перекриють вулицю Куликівську. Йдеться про ділянку від Куликівського узвозу до вулиці Дарвіна.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі середнього тиску між будинками №46 та №48 на вул. Куликівській”, – написали у мерії.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Чорноглазівською, вул. Григорія Сковороди, вул. Дарвіна, узвозом Куликівським та іншими прилеглими вулицями.