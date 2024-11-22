Майже на два тижні у Харкові перекриють вулицю – як об’їжджати
Фото: ХМР
З 25 листопада до 6 грудня у Харкові перекриють вулицю Куликівську. Йдеться про ділянку від Куликівського узвозу до вулиці Дарвіна.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі середнього тиску між будинками №46 та №48 на вул. Куликівській”, – написали у мерії.
Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Чорноглазівською, вул. Григорія Сковороди, вул. Дарвіна, узвозом Куликівським та іншими прилеглими вулицями.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 11:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 25 листопада до 6 грудня у Харкові перекриють вулицю Куликівську. Йдеться про ділянку від Куликівського узвозу до вулиці Дарвіна.".