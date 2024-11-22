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Ще одна новорічна красуня з’явилася в харківському метро – де відкрили ялинку

Суспільство 10:45   22.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ще одна новорічна красуня з’явилася в харківському метро – де відкрили ялинку Фото: КП “Центральний парк Харкова”

Ще одну станцію харківського метро прикрасили до новорічних свят. На цей раз ялинку відкрили на станції “Університет”.

Фото: КП “Центральний парк Харкова”

Сьогодні вночі техніки Центрального парку встановили ялинку на станції “Університет”. Спільно з фахівцями метрополітену підключили та перевірили святкову ілюмінацію та декор“, – написали у КП “Центральний парк Харкова”.

Фото: КП “Центральний парк Харкова”

Наступного тижня планують додати ще й святкові інсталяції на станції, додали у КП.

Нагадаємо, комунальники почали прикрашати станції метро до новорічних свят на вихідних. Першу зелену красуню відкрили на “Історичному музеї”.

У КП також уточнили, що прикрашатимуть «Вокзальну» та, можливо, «Холодну гору». А якщо встигнуть, то ще одну станцію на Холодногірсько-Заводській лінії. “Наукова” ж залишиться без новорічного настрою – прикрасити її не встигають.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 10:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одну станцію харківського метро прикрасили до новорічних свят. На цей раз ялинку відкрили на станції “Університет”.".