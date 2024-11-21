Мокрий сніг. Якою буде погода 22 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 22 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі у східній половині області невеликі опади (дощ, мокрий сніг🌧🌨),
у західній – без істотних опадів🌤. Вдень без істотних опадів🌤.
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с; місцями пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 1 – 6° тепла.
По місту: Без істотних опадів.🌤
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 3 – 5° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 21:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 22 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".