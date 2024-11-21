Live
  • Чт 21.11.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.25
  • EUR 43.56

Мокрий сніг. Якою буде погода 22 листопада у Харкові та області

Погода 21:22   21.11.2024
Оксана Якушко
Мокрий сніг. Якою буде погода 22 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 22 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі у східній половині області невеликі опади (дощ, мокрий сніг🌧🌨),

у західній – без істотних опадів🌤. Вдень без істотних опадів🌤.

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с; місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 1 – 6° тепла.

По місту: Без істотних опадів.🌤

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 3 – 5° тепла.

Читайте також: Буревій у Харкові: велика гілка дерева перегородила проїжджу частину (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Чоловік відстрілювався і тікав від копів з 10-го поверху у Харкові (відео)
Чоловік відстрілювався і тікав від копів з 10-го поверху у Харкові (відео)
21.11.2024, 22:05
Мокрий сніг. Якою буде погода 22 листопада у Харкові та області
Мокрий сніг. Якою буде погода 22 листопада у Харкові та області
21.11.2024, 21:22
Звинувачення в ляпасі начальнику ХОВА Синєгубову безпідставні – Гололобов
Звинувачення в ляпасі начальнику ХОВА Синєгубову безпідставні – Гололобов
21.11.2024, 20:32
Новини Харкова – головне за 21.11: смертельна пожежа, що з опаленням, буревій
Новини Харкова – головне за 21.11: смертельна пожежа, що з опаленням, буревій
21.11.2024, 16:55
РФ запустила на Дніпро міжконтинентальну балістичну ракету: думка експерта
РФ запустила на Дніпро міжконтинентальну балістичну ракету: думка експерта
21.11.2024, 12:22
Чадним газом отруїлися троє людей на Харківщині
Чадним газом отруїлися троє людей на Харківщині
21.11.2024, 19:00

Новини за темою:

20:13
Дощ і сильний вітер. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
20:07
Мороз, туман і вітер. Якою буде погода 20 листопада у Харкові та області
20:30
Вночі мороз, зранку туман. Якою буде погода 19 листопада у Харкові та області
21:12
Вночі мороз, удень тепло. Якою буде 18 листопада погода у Харкові й області
20:09
Ожеледиця і мокрий сніг. Якою буде погода 16 листопада у Харкові та області

Ви читали новину: «Мокрий сніг. Якою буде погода 22 листопада у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 21:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 22 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".