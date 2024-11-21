Мокрый снег. Какой будет погода 22 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 22 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег),
в западной – без существенных осадков 🌤. Днем без существенных осадков.
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с; местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем 1 — 6° тепла.
По городу: Без осадков.🌤
Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем 3 — 5° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 21:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".