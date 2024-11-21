Мокрый снег. Какой будет погода 22 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 22 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег),

в западной – без существенных осадков 🌤. Днем без существенных осадков.

Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с; местами порывы, 15 – 20 м/с.

Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем ​​1 — 6° тепла.

По городу: Без осадков.🌤

Ветер южный⬆️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем ​​3 — 5° тепла.