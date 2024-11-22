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Еще одна новогодняя красавица появилась в харьковском метро – где открыли елку

Общество 10:45   22.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Еще одна новогодняя красавица появилась в харьковском метро – где открыли елку Фото: КП «Центральный парк Харькова»

Еще одну станцию харьковского метро украсили к новогодним праздникам. На этот раз елку открыли на станции «Университет».

Фото: КП «Центральный парк Харькова»

«Сегодня ночью техники Центрального парка установили елку на станции «Университет». Совместно со специалистами метрополитена подключили и проверили праздничную иллюминацию и декор», – написали в КП «Центральный парк Харькова».

Фото: КП «Центральный парк Харькова»

На следующей неделе планируют добавить еще и праздничные инсталляции на станции, добавили в КП.

Напомним, коммунальщики начали украшать станции метро к новогодним праздникам на выходных. Первую зеленую красавицу открыли на «Историческом музее».

В КП также уточнили, что будут украшать «Вокзальную» и, возможно, «Холодную гору». А если успеют — еще одну станцию на Холодногорско-Заводской линии. «Научная» же останется без новогоднего настроения – украсить ее не успевают.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 10:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одну станцию харьковского метро украсили к новогодним праздникам. На этот раз елку открыли на станции «Университет».".