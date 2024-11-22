Еще одна новогодняя красавица появилась в харьковском метро – где открыли елку
Еще одну станцию харьковского метро украсили к новогодним праздникам. На этот раз елку открыли на станции «Университет».
«Сегодня ночью техники Центрального парка установили елку на станции «Университет». Совместно со специалистами метрополитена подключили и проверили праздничную иллюминацию и декор», – написали в КП «Центральный парк Харькова».
На следующей неделе планируют добавить еще и праздничные инсталляции на станции, добавили в КП.
Напомним, коммунальщики начали украшать станции метро к новогодним праздникам на выходных. Первую зеленую красавицу открыли на «Историческом музее».
В КП также уточнили, что будут украшать «Вокзальную» и, возможно, «Холодную гору». А если успеют — еще одну станцию на Холодногорско-Заводской линии. «Научная» же останется без новогоднего настроения – украсить ее не успевают.
Читайте также: Мокрый снег. Какой будет погода 22 ноября в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: елка, метро, новогодние праздники, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Еще одна новогодняя красавица появилась в харьковском метро – где открыли елку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 10:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одну станцию харьковского метро украсили к новогодним праздникам. На этот раз елку открыли на станции «Университет».".