Еще одна новогодняя красавица появилась в харьковском метро – где открыли елку

Еще одну станцию харьковского метро украсили к новогодним праздникам. На этот раз елку открыли на станции «Университет».

«Сегодня ночью техники Центрального парка установили елку на станции «Университет». Совместно со специалистами метрополитена подключили и проверили праздничную иллюминацию и декор», – написали в КП «Центральный парк Харькова».

На следующей неделе планируют добавить еще и праздничные инсталляции на станции, добавили в КП.

Напомним, коммунальщики начали украшать станции метро к новогодним праздникам на выходных. Первую зеленую красавицу открыли на «Историческом музее».

В КП также уточнили, что будут украшать «Вокзальную» и, возможно, «Холодную гору». А если успеют — еще одну станцию на Холодногорско-Заводской линии. «Научная» же останется без новогоднего настроения – украсить ее не успевают.