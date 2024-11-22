С надеждой видим будущее Харькова — Терехов о сумме на восстановление (видео)

Ущерб, нанесенный Харькову РФ, оценивается в сумму более 10 млрд евро, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Ни один город самостоятельно не сможет все это сделать. Мы не останавливаемся потому, что очень нужно, чтобы мы это все отстроили, что натворила РФ. Мы не останавливаемся, и с надеждой видим будущее Харькова. Это определенный шанс построить новое, лучшее, самое современное», — сказал городской голова.

Он также сообщил о подробностях презентации экономической стратегии города, разработанной профессорами Оксфордского и Гарвардского университетов совместно с командой Нормана Фостера, харьковскими специалистами, а также ЕЭК ООН и правительством Германии.

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«Вчера была мощная презентация экономической стратегии развития Харькова. Это для нас очень важно. Там есть конкретные предложения, конкретный план действий. И уже сейчас начинаем работать с внутренними, внешними инвесторами, с международными фондами, учреждениями», — добавил Терехов.