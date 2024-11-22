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«З надією бачимо майбутнє Харкова» – Терехов про суму на відновлення (відео)

Суспільство 13:45   22.11.2024
Вікторія Яковенко
«З надією бачимо майбутнє Харкова» – Терехов про суму на відновлення (відео) скриншот

Збитки, які завдала Харкову РФ, оцінюють в суму понад 10 млрд євро, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«Жодне місто самостійно не зможе все це зробити. Ми не зупиняємося, бо дуже потрібно, щоб ми це все відбудували, що накоїла РФ. Ми не зупиняємося, і з надією бачимо майбутнє Харкова. Це певний шанс побудувати нове, найкраще, найсучасніше», – сказав міський голова.

Він також повідомив подробиці презентації економічної стратегії міста, розроблену професорами Оксфордського та Гарвардського університетів спільно з командою Нормана Фостера, харківськими фахівцями, а також ЄЕК ООН та урядом Німеччини.

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«Вчора була потужна презентація економічної стратегії розвитку Харкова. Це для нас дуже важливо. Там є конкретні пропозиції, конкретний план дій. І вже зараз починаємо працювати з внутрішніми, зовнішніми інвесторами, з міжнародними фундаціями, установами», – додав Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 13:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збитки, які завдала Харкову РФ, оцінюють в суму понад 10 млрд євро, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".