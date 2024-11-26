«Зимняя поддержка»: анонсированы новые выплаты на детей, кто получит деньги
Сразу несколько единовременных выплат для украинцев — как взрослых, так и детей — предусматривает государственный пакет «Зимняя поддержка». К нему продолжают добавлять новые программы и инициативы.
Об одной из таких новых программ — «Теплая зима», направленной на помощь детям, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 гривен. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой», — сообщил глава правительства.
Кроме этого, по его словам, единовременно получат по тысяче гривен ко Дню святого Николая дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей. На эту программу деньги выделяет ЮНИСЕФ.
Есть еще единовременная выплата «Зимова єПідтримка» в размере тысячи гривен. Ее, как разъясняли в Харьковской ОВА, смогут получить все граждане, находящиеся в Украине, в том числе дети. Деньги можно будет потратить на оплату коммуналки или услуг, лекарства, донаты на ВСУ, железнодорожные билеты. Прием заявок на получение помощи стартует в начале декабря и продлится до конца февраля. Потратить тысячу можно будет до конца 2025 года. Украинцы, которые не нуждаются в такой выплате, могут ее не оформлять или же перечислить на ВСУ.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: выплаты, Денис Шмыгаль, зима, новости Харькова, поддержка;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 21:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу несколько единовременных выплат для украинцев — как взрослых, так и детей — предусматривает государственный пакет «Зимняя поддержка»".