Live
  • Вт 26.11.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.44
  • EUR 43.47

«Зимняя поддержка»: анонсированы новые выплаты на детей, кто получит деньги

Общество 21:57   26.11.2024
Елена Нагорная
«Зимняя поддержка»: анонсированы новые выплаты на детей, кто получит деньги Фото: Василий Голосный

Сразу несколько единовременных выплат для украинцев — как взрослых, так и детей — предусматривает государственный пакет «Зимняя поддержка». К нему продолжают добавлять новые программы и инициативы.

Об одной из таких новых программ — «Теплая зима», направленной на помощь детям, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 гривен. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой», — сообщил глава правительства.

Кроме этого, по его словам, единовременно получат по тысяче гривен ко Дню святого Николая дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей. На эту программу деньги выделяет ЮНИСЕФ.

Есть еще единовременная выплата «Зимова єПідтримка» в размере тысячи гривен. Ее, как разъясняли в Харьковской ОВА, смогут получить все граждане, находящиеся в Украине, в том числе дети. Деньги можно будет потратить на оплату коммуналки или услуг, лекарства, донаты на ВСУ, железнодорожные билеты. Прием заявок на получение помощи стартует в начале декабря и продлится до конца февраля. Потратить тысячу можно будет до конца 2025 года. Украинцы, которые не нуждаются в такой выплате, могут ее не оформлять или же перечислить на ВСУ.

Читайте также: Полмиллиона переселенцев на Харьковщине: сколько из них получает госпомощь

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
26.11.2024, 16:25
Не успели даже включить тревогу: чем ударили утром по Харькову – данные ХОВА
Не успели даже включить тревогу: чем ударили утром по Харькову – данные ХОВА
25.11.2024, 10:41
Новости Харькова – главное за 26.11: ситуация в приграничье и вблизи Купянска
Новости Харькова – главное за 26.11: ситуация в приграничье и вблизи Купянска
26.11.2024, 22:07
Какой будет погода в декабре в Харькове и области — синоптики сделали прогноз
Какой будет погода в декабре в Харькове и области — синоптики сделали прогноз
26.11.2024, 17:51
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
25.11.2024, 07:21
«Зимняя поддержка»: анонсированы новые выплаты на детей, кто получит деньги
«Зимняя поддержка»: анонсированы новые выплаты на детей, кто получит деньги
26.11.2024, 21:57

Новости по теме:

21:26
Полмиллиона переселенцев на Харьковщине: сколько из них получает госпомощь
11:21
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
17:31
Выплаты и помощь: центр для ВПЛ по принципу «единого окна» появился в Харькове
16:17
Какие страны Европы сокращают помощь беженцам из Украины
17:39
15 лет за решеткой грозит женщине с Харьковщины, укравшей выплаты ВПЛ

Вы читали новость: ««Зимняя поддержка»: анонсированы новые выплаты на детей, кто получит деньги»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 21:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу несколько единовременных выплат для украинцев — как взрослых, так и детей — предусматривает государственный пакет «Зимняя поддержка»".