Полмиллиона переселенцев на Харьковщине: сколько из них получает госпомощь

Из 524,5 тысяч внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Харьковской области, помощь от государства на проживание получают 151,6 тысячи человек.

В течение текущего года на эти выплаты из госбюджета выделили 5,8 миллиарда гривен, рассказала заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

«13,5 тысяч малообеспеченных семей, в том числе ВПЛ, получили социальную помощь на общую сумму 675,1 миллиона гривен, — доложила Ковальская. — Жилищную компенсацию для ветеранов войны из числа ВПЛ получил 41 человек, еще 14 — приобрели жилье. На эти расходы в течение 2024 года из госбюджета направили 102,7 миллиона гривен. Благодаря региональной Программе социальной защиты населения Харьковской области на 2021-2025 годы 311 внутренне перемещенных лиц получили единовременную денежную помощь на общую сумму 3,96 миллиона гривен. Для реализации Комплексной программы по поддержке внутренне перемещенных лиц Харьковской области на период 2023-2027 годов предусмотрено финансирование в размере 380 миллионов гривен, в том числе 70 миллионов — на текущий год».



Презентация ХОВА

В Харьковской области зарегистрировано 524,5 тысячи ВПЛ, из которых 367 — многодетные семьи; 28,5 тысяч — люди с инвалидностью; 140 тысяч — пенсионеры; 91,5 тысяча — дети в возрасте до 16 лет. С начала полномасштабной войны количество внутренне перемещенных лиц в области выросло в 4,5 раза.