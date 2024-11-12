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Найти работу и получить грант: какие возможности есть у ВПЛ на Харьковщине

Общество 19:51   12.11.2024
Елена Нагорная
Найти работу и получить грант: какие возможности есть у ВПЛ на Харьковщине

С начала полномасштабной войны постоянную работу на Харьковщине получили 6,2 тысячи переселенцев, из них 2,8 тысячи — в течение текущего года.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Областным центром занятости, рассказала замначальника ХОВА Вита Ковальская в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

По ее словам, 116 переселенцам одобрили предоставление микрогранта, из них 69 — в течение этого года. 73 ВПЛ (из них 50 в этом году) уже получили деньги на проекты — всего 24,4 миллиона гривен.

С начала полномасштабного вторжения 1,1 тысячи ВПЛ стали владельцами ваучеров на обучение. В этом году 665 человек начали получать знания по 53 профессиям и специальностям, а объем финансирования составил 7,2 миллиона гривен.

В рамках поддержки ВПЛ по трудоустройству на Харьковщине рассмотрели 336 бизнес-планов по программе «єРобота», из них 239 — в течение текущего года. Кроме этого, 983 безработных из числа ВПЛ прошли профессиональное обучение, в том числе 534 человека — в текущем году, из них более 80% были трудоустроены.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 19:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабной войны постоянную работу на Харьковщине получили 6,2 тысячи переселенцев, из них 2,8 тысячи — в течение текущего года.".