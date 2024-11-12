Общежития и квартиры: в ХОВА рассказали, где расселили ВПЛ и есть ли резерв

В Харьковской области сейчас обустроены 74 места временного проживания ВПЛ. В них разместились 7533 переселенцев, из которых 1,1 тысячи детей.

Об этом замначальника ХОВА Вита Ковальская рассказала в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Кроме этого, по ее словам, для временного размещения ВПЛ в 13 громадах области были подготовлены 138 квартир и помещений. В них сейчас живут 211 переселенцев. Кроме этого, в пяти громадах для 32 ВПЛ обустроили 16 квартир социального назначения.

В области есть еще 64 объекта, которые могут стать жильем для переселенцев при условии капремонта или реконструкции.

В ХОВА также рассказали, что в сотрудничестве с благотворительным фондом «Право на защиту» создали Мобильные хабы Харьковщины в Полтавской, Днепропетровской, Львовской и Ивано-Франковской областях и городе Киев. В них жителям Харьковщины помогают адаптироваться на новом месте и предоставляют социальные, юридические и психологические услуги.

Гуманитарные хабы есть и в Харькове — для поддержки эвакуированных жителей прифронтовых и приграничных населенных пунктов области. Сейчас уже функционируют хабы Волчанской городской военной администрации, Куриловского поселкового совета и Купянской городской военной администрации.

Презентация ХОВА