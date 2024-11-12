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Гуртожитки та квартири: у ХОВА розповіли, де розселили ВПО і чи є резерв

Суспільство 17:40   12.11.2024
Олена Нагорна
Гуртожитки та квартири: у ХОВА розповіли, де розселили ВПО і чи є резерв Фото: ХОВА

На Харківщині зараз облаштовані 74 місця тимчасового проживання ВПО. У них розмістилися 7533 переселенці, з яких 1,1 тисячі дітей.

Про це заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська розповіла у ході засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.

Крім цього, за її словами, для тимчасового розміщення ВПО у 13 громадах області були підготовлені 138 квартир та приміщень. У них зараз живуть 211 переселенців. Крім цього, у п’яти громадах для 32 ВПО облаштували 16 квартир соціального призначення.

В області є ще 64 об’єкти, які можуть стати житлом для переселенців за умови капремонту чи реконструкції.

впл презентація ХОВА

У ХОВА також розповіли, що у співпраці з благодійним фондом «Право на захист» створили Мобільні хаби Харківщини у Полтавській, Дніпропетровській, Львівській та Івано-Франківській областях і в місті Київ. У них мешканцям Харківщини допомагають адаптуватися на новому місці та надають соціальні, юридичні та психологічні послуги.

Гуманітарні хаби створені й у Харкові – для підтримки евакуйованих жителів прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Наразі вже функціонують хаби Вовчанської міської військової адміністрації, Курилівської селищної ради та Куп’янської міської військової адміністрації.

хова презентація вп

Презентація ХОВА

Читайте також: «Є така проблема»: у Харкові понад 200 тис. переселенців, місць вже замало

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 17:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині зараз облаштовані 74 місця тимчасового проживання ВПО. У них розмістилися 7533 переселенці, з яких 1,1 тисячі дітей.".