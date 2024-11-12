Гуртожитки та квартири: у ХОВА розповіли, де розселили ВПО і чи є резерв

На Харківщині зараз облаштовані 74 місця тимчасового проживання ВПО. У них розмістилися 7533 переселенці, з яких 1,1 тисячі дітей.

Про це заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська розповіла у ході засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.

Крім цього, за її словами, для тимчасового розміщення ВПО у 13 громадах області були підготовлені 138 квартир та приміщень. У них зараз живуть 211 переселенців. Крім цього, у п’яти громадах для 32 ВПО облаштували 16 квартир соціального призначення.

В області є ще 64 об’єкти, які можуть стати житлом для переселенців за умови капремонту чи реконструкції.

У ХОВА також розповіли, що у співпраці з благодійним фондом «Право на захист» створили Мобільні хаби Харківщини у Полтавській, Дніпропетровській, Львівській та Івано-Франківській областях і в місті Київ. У них мешканцям Харківщини допомагають адаптуватися на новому місці та надають соціальні, юридичні та психологічні послуги.

Гуманітарні хаби створені й у Харкові – для підтримки евакуйованих жителів прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Наразі вже функціонують хаби Вовчанської міської військової адміністрації, Курилівської селищної ради та Куп’янської міської військової адміністрації.

Презентація ХОВА