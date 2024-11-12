Знайти роботу й отримати грант: які можливості є в переселенців на Харківщині
З початку повномасштабної війни постійну роботу на Харківщині отримали 6,2 тисячі переселенців, з них 2,8 тисячі – протягом поточного року.
Це стало можливим завдяки співпраці з Обласним центром зайнятості, розповіла заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська у ході засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.
За її словами, 116 переселенцям схвалили надання мікрогранту, з них 69 – протягом цього року. 73 ВПО (з них 50 цього року) вже отримали гроші на проєкти – загалом 24,4 мільйона гривень.
З початку повномасштабного вторгнення 1,1 тисячі ВПО стали власниками ваучерів на навчання. Цього року 665 осіб почали здобувати знання з 53 професій та спеціальностей, а обсяг фінансування склав 7,2 мільйона гривень.
У межах підтримки ВПО з працевлаштування на Харківщині розглянули 336 бізнес-планів за програмою «єРобота», з них 239 — впродовж поточного року. Крім цього, 983 безробітних з-поміж ВПО пройшли професійне навчання, зокрема 534 особи — у поточному році, з них понад 80% були працевлаштовані.
Презентація ХОВА
Читайте також: Гуртожитки та квартири: у ХОВА розповіли, де розселили ВПО та чи є резерв
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: впл, переселенцы, робота, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Знайти роботу й отримати грант: які можливості є в переселенців на Харківщині»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 19:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку повномасштабної війни постійну роботу на Харківщині отримали 6,2 тисячі переселенців, з них 2,8 тисячі – протягом поточного року".