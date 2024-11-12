Знайти роботу й отримати грант: які можливості є в переселенців на Харківщині

З початку повномасштабної війни постійну роботу на Харківщині отримали 6,2 тисячі переселенців, з них 2,8 тисячі – протягом поточного року.

Це стало можливим завдяки співпраці з Обласним центром зайнятості, розповіла заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська у ході засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.

За її словами, 116 переселенцям схвалили надання мікрогранту, з них 69 – протягом цього року. 73 ВПО (з них 50 цього року) вже отримали гроші на проєкти – загалом 24,4 мільйона гривень.

З початку повномасштабного вторгнення 1,1 тисячі ВПО стали власниками ваучерів на навчання. Цього року 665 осіб почали здобувати знання з 53 професій та спеціальностей, а обсяг фінансування склав 7,2 мільйона гривень.

У межах підтримки ВПО з працевлаштування на Харківщині розглянули 336 бізнес-планів за програмою «єРобота», з них 239 — впродовж поточного року. Крім цього, 983 безробітних з-поміж ВПО пройшли професійне навчання, зокрема 534 особи — у поточному році, з них понад 80% були працевлаштовані.



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