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Пів мільйона переселенців на Харківщині: скільки з них отримує держдопомогу

Економіка 21:26   12.11.2024
Олена Нагорна
Пів мільйона переселенців на Харківщині: скільки з них отримує держдопомогу

З 524,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у Харківській області, допомогу від держави на проживання отримують 151,6 тисячі.

Протягом поточного року на ці виплати з держбюджету виділили 5,8 мільярда гривень, розповіла заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.

“13,5 тисяч малозабезпечених сімей, зокрема ВПО, отримали соціальну допомогу на загальну суму 675,1 мільйона гривень, – доповіла Ковальська. – Житлову компенсацію для ветеранів війни з-поміж ВПО отримала 41 особа, ще 14 — придбали житло. На ці витрати впродовж 2024 року з держбюджету спрямували 102,7 мільйона гривень. Завдяки регіональній Програмі соціального захисту населення Харківської області на 2021–2025 роки 311 внутрішньо переміщених осіб отримали одноразову грошову допомогу на загальну суму 3,96 мільйона гривень. Для реалізації Комплексної програми з підтримки внутрішньо переміщених осіб Харківської області на період 2023–2027 років передбачено фінансування у розмірі 380 мільйонів гривень, зокрема 70 мільйонів — на поточний рік”.


Презентація ХОВА

У Харківській області зареєстровано 524,5 тисячі ВПО, з яких 367 – багатодітні сім’ї; 28,5 тисяч – люди з інвалідністю; 140 тисяч – пенсіонери; 91,5 тисяча – діти віком до 16 років. З початку повномасштабної війни кількість внутрішньо переміщених осіб в області зросла у 4,5 раза.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 21:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 524,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у Харківській області, допомогу від держави на проживання отримують 151,6 тисячі.".