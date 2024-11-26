“Зимова підтримка”: анонсовані нові виплати на дітей, хто отримає гроші

Одразу кілька одноразових виплат для українців – як дорослих, так і дітей – передбачає державний пакет «Зимова підтримка». До нього продовжують додавати нові програми та ініціативи.

Про одну з таких нових програм – «Тепла зима», спрямовану на допомогу дітям, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку», – повідомив глава уряду.

Крім цього, за його словами, одноразово отримають по тисячі гривень до Дня святого Миколая діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються у сім’ях опікунів чи піклувальників. На цю програму гроші виділяє ЮНІСЕФ.

Є ще одноразова виплата «Зимова єПідтримка» у розмірі тисячі гривень. Її, як роз’яснювали у Харківській ОВА, зможуть отримати всі громадяни, які перебувають в Україні, зокрема діти. Гроші можна буде витратити на оплату комуналки чи послуг, ліки, донати на ЗСУ, залізничні квитки. Прийом заявок на отримання допомоги стартує на початку грудня та триватиме до кінця лютого. Витратити тисячу можна буде до кінця 2025 року. Українці, які не потребують такої виплати, можуть її не оформлювати або перерахувати на ЗСУ.