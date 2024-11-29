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В Харькове будет научный квартал с лабораториями: детали восстановления города

Общество 10:15   29.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове будет научный квартал с лабораториями: детали восстановления города Фото: ХГС

Подробности проекта восстановления Харькова раскрыл мэр Игорь Терехов на встрече со студентами ХНУРЭ.

Совместно с международными партнерами продолжают работать над стратегией развития Харькова после войны, отметил Терехов. Приоритетом, как и раннее, остается быстрое восстановление жилья.

«На прошлой неделе Фонд Нормана Фостера представил экономическую стратегию Харькова. Мы сотрудничаем с международными партнерами, чтобы следовать плану экономического развития Харькова. Кроме того, в рамках Генплана мы создадим научный квартал. Там будут построены офисы, лаборатории, жилье, зоны отдыха. Такого проекта нет ни в одном городе мира», – сказал Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 10:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности проекта восстановления Харькова раскрыл мэр Игорь Терехов на встрече со студентами ХНУРЭ.".