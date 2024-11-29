У Харкові буде науковий квартал із лабораторіями: деталі відновлення міста
Фото: ХМР
Подробиці проєкту відновлення Харкова розкрив мер Ігор Терехов під час зустрічі зі студентами ХНУРЕ.
Спільно із міжнародними партнерами продовжують працювати над стратегією розвитку Харкова після війни, зазначив Терехов. Пріоритетом, як і раніше, залишається швидке відновлення житла.
“Минулого тижня Фундація Нормана Фостера представила економічну стратегію Харкова. Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, щоб слідувати плану економічного розвитку Харкова. Крім того, в рамках Генплану ми створимо науковий квартал. Там будуть зведені офіси, лабораторії, житло, зони відпочинку. Такого проєкту немає в жодному місті світу“, – сказав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 10:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці проєкту відновлення Харкова розкрив мер Ігор Терехов під час зустрічі зі студентами ХНУРЕ.".