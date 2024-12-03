На зоопарк в Харькове — 385,5 млн грн: Терехов объяснил, на что пойдут деньги
На Харьковский зоопарк в бюджете города на 2025 год депутаты на сессии 3 декабря заложили 385,5 миллионов гривен.
Финансирование предусмотрели в рамках городской программы обновления и развития зоопарка на 2018-2027 годы, информирует пресс-служба мэрии.
Городской голова Игорь Терехов пояснил, что часть этих средств пойдет на текущее содержание зоопарка и погашение задолженности перед строителями, которые реконструировали его в 2016-2021 годах. После начала полномасштабной войны эти выплаты были приостановлены, чтобы направить ресурсы на оборону Харькова и обеспечение его жизнедеятельности. Кроме того, по словам мэра, часть средств пойдет на восстановление.
«Мы имеем определенные задолженности перед подрядчиками, которые строили этот зоопарк. В полном объеме мы платить пока не будем — скорректируем эту сумму, чтобы значительную часть средств направить на восстановление. Этот резерв средств нам очень нужен», — прокомментировал Терехов.
Читайте также: Досрочная зима в Харькове: как выглядят заснеженные зоопарк и сад Шевченко
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: гроші, деньги, Игорь Терехов, сессия горсовета, харьковский зоопарк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На зоопарк в Харькове — 385,5 млн грн: Терехов объяснил, на что пойдут деньги»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 18:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковский зоопарк в бюджете города на 2025 год депутаты на сессии 3 декабря заложили 385,5 миллионов гривен".