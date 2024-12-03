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На зоопарк в Харькове — 385,5 млн грн: Терехов объяснил, на что пойдут деньги

Общество 18:31   03.12.2024
Елена Нагорная
На зоопарк в Харькове — 385,5 млн грн: Терехов объяснил, на что пойдут деньги

На Харьковский зоопарк в бюджете города на 2025 год депутаты на сессии 3 декабря заложили 385,5 миллионов гривен.

Финансирование предусмотрели в рамках городской программы обновления и развития зоопарка на 2018-2027 годы, информирует пресс-служба мэрии.

Городской голова Игорь Терехов пояснил, что часть этих средств пойдет на текущее содержание зоопарка и погашение задолженности перед строителями, которые реконструировали его в 2016-2021 годах. После начала полномасштабной войны эти выплаты были приостановлены, чтобы направить ресурсы на оборону Харькова и обеспечение его жизнедеятельности. Кроме того, по словам мэра, часть средств пойдет на восстановление.

«Мы имеем определенные задолженности перед подрядчиками, которые строили этот зоопарк. В полном объеме мы платить пока не будем — скорректируем эту сумму, чтобы значительную часть средств направить на восстановление. Этот резерв средств нам очень нужен», — прокомментировал Терехов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 18:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковский зоопарк в бюджете города на 2025 год депутаты на сессии 3 декабря заложили 385,5 миллионов гривен".