На зоопарк у Харкові – 385,5 млн грн: Терехов пояснив, на що підуть гроші

На Харківський зоопарк у бюджеті міста на 2025 рік депутати на сесії 3 грудня заклали 385,5 мільйонів гривень.

Фінансування передбачили у межах міської програми оновлення та розвитку зоопарку на 2018-2027 роки, інформує пресслужба мерії.

Міський голова Ігор Терехов пояснив, що частина цих коштів піде на поточне утримання зоопарку та погашення заборгованості перед будівельниками, які реконструювали його у 2016-2021 роках. Після початку повномасштабної війни ці виплати були призупинені, щоб спрямувати всі ресурси на оборону Харкова та забезпечення його життєдіяльності. Крім того, за словами мера, частина коштів піде на відбудову.

«Ми маємо певні заборгованості перед підрядниками, які будували цей зоопарк. У повному обсязі ми сплачувати поки що не будемо – скоригуємо цю суму, щоб значну частину коштів спрямувати на відбудову. Цей резерв коштів нам дуже потрібен», – прокоментував Терехов.