На зоопарк у Харкові – 385,5 млн грн: Терехов пояснив, на що підуть гроші
На Харківський зоопарк у бюджеті міста на 2025 рік депутати на сесії 3 грудня заклали 385,5 мільйонів гривень.
Фінансування передбачили у межах міської програми оновлення та розвитку зоопарку на 2018-2027 роки, інформує пресслужба мерії.
Міський голова Ігор Терехов пояснив, що частина цих коштів піде на поточне утримання зоопарку та погашення заборгованості перед будівельниками, які реконструювали його у 2016-2021 роках. Після початку повномасштабної війни ці виплати були призупинені, щоб спрямувати всі ресурси на оборону Харкова та забезпечення його життєдіяльності. Крім того, за словами мера, частина коштів піде на відбудову.
«Ми маємо певні заборгованості перед підрядниками, які будували цей зоопарк. У повному обсязі ми сплачувати поки що не будемо – скоригуємо цю суму, щоб значну частину коштів спрямувати на відбудову. Цей резерв коштів нам дуже потрібен», – прокоментував Терехов.
Читайте також: Дострокова зима у Харкові: який вигляд мають засніжені зоопарк і сад Шевченка
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, гроші, сессия горсовета, харьковский зоопарк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На зоопарк у Харкові – 385,5 млн грн: Терехов пояснив, на що підуть гроші»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 18:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківський зоопарк у бюджеті міста на 2025 рік депутати на сесії 3 грудня заклали 385,5 мільйонів гривень.".