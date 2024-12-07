ВСУ: около Волчанска у РФ достаточно сил, чтобы повторить майское наступление
Ситуацию в районе Волчанска начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «ГАРТ» Александр Даниленко назвал в эфире «Суспільне. Студія» стабильной и напряженной.
«Враг продолжает обстреливать наши позиции из всего имеющегося вооружения. Это и КАБы, артиллерия, дроны работают. В самом Волчанске проходят штурмы. Приблизительно до 10 ежедневно. То есть, в свою очередь, пограничники бригады «ГАРТ» дают отпор врагу – аэроразведка обнаруживает передвижение врага, попытки обустроить позиции. Также вражеские ДРГ пытаются прорваться, но наши ребята это выявляют и контролируют ситуацию», – сказал Даниленко.
Он также отметил, что враг постоянно перегруппировывается и подтягивает резервы. Это связано с большими потерями, которые ежедневно несут ВС РФ. Однако, отметил Даниленко, это не значит, что СОУ могут быть менее внимательными на Волчанском направлении – наоборот, украинские военные постоянно начеку.
«Количество живой силы и техники держится примерно на одном уровне, но этого уровня достаточно для того, чтобы попытаться прибегнуть к прорыву на участке, как это было 10 мая в этом году. Поэтому ситуацию нужно постоянно контролировать, что, собственно, мы и делаем», – добавил Даниленко.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 09:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуацию в районе Волчанска начальник группы взаимодействия со СМИ бригады «ГАРТ» Александр Данильченко назвал в эфире «Суспільне. Студія» стабильной и напряженной.".