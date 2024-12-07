ЗСУ: біля Вовчанська у РФ достатньо сил, щоб повторити травневий наступ

Ситуацію в районі Вовчанська начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “ГАРТ” Олександр Даниленко назвав в етері “Суспільне. Студія” стабільною та напруженою.

“Ворог продовжує обстрілювати наші позиції з усього наявного озброєння. Це і КАБи, артилерія, дрони працюють. У самому Вовчанську відбуваються штурми. Приблизно до 10 щодня. Тобто, у свою чергу прикордонники бригади «ГАРТ» дають відсіч ворогу – аеророзвідка виявляє пересування ворога, спроби облаштувати позиції. Також ворожі ДРГ намагаються прорватися, але наші хлопці це виявляють і контролюють ситуацію”, – сказав Даниленко.

Він також зазначив, що ворог постійно перегруповується та підтягує резерви. Це пов’язано зі значними втратами, які щодня несуть ЗС РФ. Однак, зазначив Даниленко, це не означає, що СОУ можуть бути менш уважними на Вовчанському напрямку – навпаки, українські військові постійно напоготові.

“Кількість живої сили та техніки тримається приблизно на одному рівні, але цього рівня достатньо для того, щоб спробувати вдатися до прориву на ділянці, як це було 10 травня цього року. Тому ситуацію треба постійно контролювати, що, власне, ми і робимо”, – додав Даниленко.