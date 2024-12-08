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Ночная атака «шахедов»: Синегубов сообщил, где нашли обломки БПЛА

Происшествия 08:44   08.12.2024
Оксана Горун
Ночная атака «шахедов»: Синегубов сообщил, где нашли обломки БПЛА Иллюстративное фото

Начальник ХОВА Олег Синегубов и Нацполиция проинформировали о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

«23:22, Чугуевский р-н, Чкаловская ТГ, с. Коробчино. В результате обстрела горела трава. Обнаружены обломки вражеского БПЛА на территории частного домовладения. Повреждений и пострадавших нет», — проинформировал Синегубов.

Отметим, что в течение всей ночи Воздушные силы ВСУ сообщали о перемещении над территорией Харьковской области «шахедов».

Помимо ночной атаки БПЛА, начальник ХОВА проинформировал также об ударе двумя КАБами за территорией села Орешанка в Золочевской громаде. Пострадавших не было.

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По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение суток россияне также терроризировали Купянский район.

«С. Сеньково, Купянский район. 07 декабря, 12:15: артиллерийский. Вражеские удары нанесены за окрестностями населенного пункта. Без пострадавших. С. Сенек, Купянский район. 07 декабря, 12:01: FPV-дрон. Без разрушений и пострадавших. Г. Купянск. 07 декабря, 15:24, ОФЗ 30 мм. Без разрушений и пострадавших», — перечислили в сводке полиции.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и Нацполиция проинформировали о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".