Нічна атака “шахедів”: Синєгубов повідомив, де знайшли уламки БПЛА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Нацполіція поінформували про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
“23:22, Чугуївський р-н, Чкаловська ТГ, с. Коробчине. Внаслідок обстрілу горіла трава. Виявлено уламки ворожого БПЛА на території приватного домоволодіння. Пошкоджень та постраждалих немає”, – поінформував Синєгубов.
Зазначимо, що протягом усієї ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про переміщення над територією Харківської області “шахедів”.
Окрім нічної атаки БПЛА, начальник ХОВА поінформував також про удар двома КАБами по території села Орішанка в Золочівській громаді. Постраждалих не було.
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За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, протягом доби росіяни також тероризували Куп’янський район.
“С. Сенькове, Куп’янський район. 07 грудня, 12:15: артилерійський. Ворожі удари завдані за околицями населеного пункту. Без постраждалих. С. Сеньок, Куп’янський район. 07 грудня, 12:01: FPV-дрон. Без руйнувань та постраждалих. М. Куп’янськ. 07 грудня, 15:24: ОФЗ 30 мм. Без руйнувань та постраждалих”, – перерахували у зведенні поліції.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, новини Харкова, обстріли, сінєгубов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Нацполіція поінформували про наслідки обстрілів Харківської області за добу".