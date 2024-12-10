Ремонт укрытия медучреждения «без тендера»: ХОВА опровергает пост в Telegram

В Харьковской ОВА утверждают, что информация о заключении ими с подрядчиком договора о капремонте противорадиационного укрытия в медучреждении города Змиев без тендера не соответствует действительности.

Так в обладминистрации отреагировали на пост в Telegram-канале «Харьков 1654» (расширенная информация есть на сайте издания «Ґвара Медіа» — ред.).

В публикации говорилось следующее: «ХОВА без аукциона выбрала подрядчика для капитального ремонта противорадиационного укрытия в поликлинике города Змиев, на которое выделила 18,7 млн грн. По данным Prozorro, победителем стало ООО «НПО „Энергопром“». Общая стоимость работ составляет 18,7 млн грн, которые будут профинансированы в два этапа: 7,2 млн грн — в декабре 2024 года, остальные — в 2025 году».

На сайте ХОВА ответили, что эта информация не соответствует действительности.

«Департаментом капитального строительства проведены открытые торги на базе электронной системы публичных закупок Prozorro. Договор от 26.06.2024 между департаментом и ООО «Научно-производственное объединение „Энергопром“ заключен по результатам открытых торгов UA-2024-05-22-007449-a. Стоимость работ по договору составила 50 790 676,14 грн. Согласно условиям договора подрядчиком выполнены в полном объеме или находятся в процессе выполнения: демонтажные работы; усиление фундаментов несущих стен; монтаж металлоконструкций усиления перекрытий; торкретирование (усиление) стен и перекрытий; устройство стяжек полов; устройство монолитных ЖБ конструкций аварийного выхода; устройство монолитных ЖБ конструкций выходов», — говорится в официальном сообщении.

Также в нем отмечается, что 18,7 млн грн — это корректировка проектной документации, проведенная в связи с возникновением дополнительных работ.

«Между заказчиком и подрядчиком заключен договор о дополнительных видах и объемах работ на 18 705 234,89 грн. Они включают: торкретирование конструкций, устройство сетей водопровода и канализации, благоустройство, устройство слаботочных сетей и входных групп», — добавили в ХОВА.

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