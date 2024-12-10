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Ремонт укриття в медзакладі «без тендеру»: ХОВА спростовує допис у Telegram

Економіка 21:23   10.12.2024
Олена Нагорна
Ремонт укриття в медзакладі «без тендеру»: ХОВА спростовує допис у Telegram Фото: Василь Голосний

У Харківській ОВА стверджують, що інформація щодо укладання ними з підрядником договору про капремонт протирадіаційного укриття у медзакладі міста Зміїв без тендеру не відповідає дійсності.

Так в обладміністрації відреагували на допис у телеграм-каналі “Харків 1654” (розширена інформація є на сайті Ґвара Медіа – ред.).

У публікації йшлося: «ХОВА без аукціону обрала підрядника для капітального ремонту протирадіаційного укриття в поліклініці міста Зміїв, на яке виділила 18,7 млн грн. За даними Prozorro, переможцем стало ТОВ «НВО «Енергопром»». Загальна вартість робіт складає 18,7 млн грн, які будуть профінансовані у два етапи: 7,2 млн грн — у грудні 2024 року, решта — у 2025 році».

На сайті ХОВА відповіли, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Департаментом капітального будівництва, відповідно до чинного законодавства, проведено відкриті торги на базі електронної системи публічних закупівель Prozorro. Договір від 26.06.2024 між департаментом та ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Енергопром” укладено за результатами відкритих торгів UA-2024-05-22-007449-a. Вартість робіт за договором склала 50 790 676,14 грн. Відповідно до умов договору підрядником виконано в повному обсязі або знаходиться в процесі виконання: демонтажні роботи; посилення фундаментів несучих стін; монтаж металоконструкцій посилення перекриттів; торкретування (посилення) стін та перекриттів; улаштування стяжок підлог; улаштування монолітних ЗБ конструкцій аварійного виходу; улаштування монолітних ЗБ конструкцій виходів», — йдеться в офіційному повідомленні.

Також у ньому наголошується, що 18,7 млн ​​грн – це коригування проєктної документації, проведене у зв’язку з виникненням додаткових робіт.

«Відповідно до затвердженого документа та в межах чинного законодавства між замовником та підрядником укладений договір про додаткові види та обсяги робіт на 18 705 234,89 грн. Вони включають: торкретування конструкцій, улаштування мереж водопроводу і каналізації, благоустрій, улаштування слабострумних мереж та вхідних груп», — додали в ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 21:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА стверджують, що інформація щодо укладання ними з підрядником договору про капремонт протирадіаційного укриття у медзакладі міста Зміїв без тендеру не відповідає дійсності".