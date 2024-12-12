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Харьков станет климатически нейтральным городом в рамках проекта SUN4Ukraine

Общество 21:39   12.12.2024
Оксана Якушко
Харьков станет климатически нейтральным городом в рамках проекта SUN4Ukraine Фото: Харьковский горсовет

Харьковская городская территориальная громада была избрана флагманским муниципалитетом, который присоединится к Миссии Евросоюза из климатически нейтральных и умных городов в рамках проекта SUN4Ukraine, сообщает Харьковский горсовет.

Сеть климатически нейтральных городов Украины (SUN4Ukraine) была начата в мае 2024 года в рамках Миссии ЕС по климатически нейтральным и разумным городам. Проект, получивший финансирование по программе «Горизонт Европа», является четырехлетней инициативой, призванной поддержать украинские города в достижении климатической нейтральности.

В ответ на потрясения, вызванные агрессией РФ против Украины, проект SUN4Ukraine сосредотачивается на системном и эффективном восстановлении, соответствии климатическим целям и привлечении граждан к достижению этих целей в Украине.

Харьков начинает тесное сотрудничество с экспертами по разработке планов климатической нейтральности и стратегий восстановления, прокладывая путь к устойчивому будущему обществу, отметили в Департаменте развития муниципального менеджмента.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 21:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковскую городскую территориальную громаду избрали флагманским муниципалитетом, который присоединится в рамках проекта SUN4Ukraine. ".