Харьков станет климатически нейтральным городом в рамках проекта SUN4Ukraine

Харьковская городская территориальная громада была избрана флагманским муниципалитетом, который присоединится к Миссии Евросоюза из климатически нейтральных и умных городов в рамках проекта SUN4Ukraine, сообщает Харьковский горсовет.

Сеть климатически нейтральных городов Украины (SUN4Ukraine) была начата в мае 2024 года в рамках Миссии ЕС по климатически нейтральным и разумным городам. Проект, получивший финансирование по программе «Горизонт Европа», является четырехлетней инициативой, призванной поддержать украинские города в достижении климатической нейтральности.

В ответ на потрясения, вызванные агрессией РФ против Украины, проект SUN4Ukraine сосредотачивается на системном и эффективном восстановлении, соответствии климатическим целям и привлечении граждан к достижению этих целей в Украине.

Харьков начинает тесное сотрудничество с экспертами по разработке планов климатической нейтральности и стратегий восстановления, прокладывая путь к устойчивому будущему обществу, отметили в Департаменте развития муниципального менеджмента.