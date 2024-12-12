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Харків стане кліматично нейтральним містом у рамках проєкту SUN4Ukraine

Суспільство 21:39   12.12.2024
Оксана Якушко
Харків стане кліматично нейтральним містом у рамках проєкту SUN4Ukraine Фото: Харківська міськрада

Харківську міську територіальну громаду обрали флагманським муніципалітетом, що долучиться до Місії Євросоюзу з кліматично нейтральних та розумних міст у рамках проєкту SUN4Ukraine, повідомляє Харківська міськрада.

Мережа кліматично нейтральних міст України (SUN4Ukraine) була започаткована у травні 2024 року в рамках Місії ЄС з кліматично нейтральних та розумних міст. Проєкт, що отримав фінансування за програмою «Горизонт Європа», є чотирирічною ініціативою, покликаною підтримати українські міста у досягненні кліматичної нейтральності.

У відповідь на потрясіння, спричинені агресією РФ проти України, проєкт SUN4Ukraine зосереджується на системному та ефективному відновленні, відповідності кліматичним цілям та залученні громадян до досягнення цих цілей в Україні.

Харків розпочинає тісну співпрацю з експертами для розробки планів кліматичної нейтральності та стратегій відновлення, прокладаючи шлях до сталого майбутнього громади, зазначили в Департаменті розвитку муніципального менеджменту.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 21:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківську міську тергромаду обрали флагманським муніципалітетом, що долучиться до Місії Євросоюзу з кліматично нейтральних та розумних міст у рамках проєкту SUN4Ukraine. ".