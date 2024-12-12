Харків стане кліматично нейтральним містом у рамках проєкту SUN4Ukraine
Харківську міську територіальну громаду обрали флагманським муніципалітетом, що долучиться до Місії Євросоюзу з кліматично нейтральних та розумних міст у рамках проєкту SUN4Ukraine, повідомляє Харківська міськрада.
Мережа кліматично нейтральних міст України (SUN4Ukraine) була започаткована у травні 2024 року в рамках Місії ЄС з кліматично нейтральних та розумних міст. Проєкт, що отримав фінансування за програмою «Горизонт Європа», є чотирирічною ініціативою, покликаною підтримати українські міста у досягненні кліматичної нейтральності.
У відповідь на потрясіння, спричинені агресією РФ проти України, проєкт SUN4Ukraine зосереджується на системному та ефективному відновленні, відповідності кліматичним цілям та залученні громадян до досягнення цих цілей в Україні.
Харків розпочинає тісну співпрацю з експертами для розробки планів кліматичної нейтральності та стратегій відновлення, прокладаючи шлях до сталого майбутнього громади, зазначили в Департаменті розвитку муніципального менеджменту.
Читайте також: Буде інше життя у Харкові – Терехов повідомив, що зміниться і коли
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: проект, Харків, Харьковский горсовет;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків стане кліматично нейтральним містом у рамках проєкту SUN4Ukraine»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 21:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківську міську тергромаду обрали флагманським муніципалітетом, що долучиться до Місії Євросоюзу з кліматично нейтральних та розумних міст у рамках проєкту SUN4Ukraine. ".