Харків стане кліматично нейтральним містом у рамках проєкту SUN4Ukraine

Харківську міську територіальну громаду обрали флагманським муніципалітетом, що долучиться до Місії Євросоюзу з кліматично нейтральних та розумних міст у рамках проєкту SUN4Ukraine, повідомляє Харківська міськрада.

Мережа кліматично нейтральних міст України (SUN4Ukraine) була започаткована у травні 2024 року в рамках Місії ЄС з кліматично нейтральних та розумних міст. Проєкт, що отримав фінансування за програмою «Горизонт Європа», є чотирирічною ініціативою, покликаною підтримати українські міста у досягненні кліматичної нейтральності.

У відповідь на потрясіння, спричинені агресією РФ проти України, проєкт SUN4Ukraine зосереджується на системному та ефективному відновленні, відповідності кліматичним цілям та залученні громадян до досягнення цих цілей в Україні.

Харків розпочинає тісну співпрацю з експертами для розробки планів кліматичної нейтральності та стратегій відновлення, прокладаючи шлях до сталого майбутнього громади, зазначили в Департаменті розвитку муніципального менеджменту.