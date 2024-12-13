Коммунальщики начали готовиться к непогоде в Харькове еще до рассвета (фото)
Фото: ХГС
В Департаменте чрезвычайных ситуаций предупредили о «желтом» уровне опасности в Харькове.
«Утром и днем 13 декабря в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.», – передают в мэрии.
Тем временем в СКП «Харьковзеленстрой» рассказали, что сотрудники сегодня вышли на работу еще до рассвета.
«Еще до рассвета начали убирать снег в парках и скверах, а также посыпать пески дорожки», – написали в СКП «Харьковзленстрой».
А вот работники КП «Харьковблагоустройство» тем временем уже убирают во дворах и на улицах города.
«Сегодня к работам привлечено около 1,6 тыс. рабочих предприятия, 49 единиц автотракторной техники и 70 средств малой механизации», – рассказали в КП «Харьковблагоустройство».
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: непогода, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 09:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Департаменте чрезвычайных ситуаций предупредили о «желтом» уровне опасности в Харькове.".