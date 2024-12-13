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Коммунальщики начали готовиться к непогоде в Харькове еще до рассвета (фото)

Общество 09:47   13.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Коммунальщики начали готовиться к непогоде в Харькове еще до рассвета (фото) Фото: ХГС

В Департаменте чрезвычайных ситуаций предупредили о «желтом» уровне опасности в Харькове.

«Утром и днем ​​13 декабря в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.», – передают в мэрии.

Фото: ХГС
Фото: ХГС

Тем временем в СКП «Харьковзеленстрой» рассказали, что сотрудники сегодня вышли на работу еще до рассвета.

«Еще до рассвета начали убирать снег в парках и скверах, а также посыпать пески дорожки», – написали в СКП «Харьковзленстрой».

Фото: ХГС
Фото: ХГС

А вот работники КП «Харьковблагоустройство» тем временем уже убирают во дворах и на улицах города.

Фото: ХГС
Фото: ХГС

«Сегодня к работам привлечено около 1,6 тыс. рабочих предприятия, 49 единиц автотракторной техники и 70 средств малой механизации», – рассказали в КП «Харьковблагоустройство».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2024 в 09:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Департаменте чрезвычайных ситуаций предупредили о «желтом» уровне опасности в Харькове.".