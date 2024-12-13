Коммунальщики начали готовиться к непогоде в Харькове еще до рассвета (фото)

В Департаменте чрезвычайных ситуаций предупредили о «желтом» уровне опасности в Харькове.

«Утром и днем ​​13 декабря в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.», – передают в мэрии.

Тем временем в СКП «Харьковзеленстрой» рассказали, что сотрудники сегодня вышли на работу еще до рассвета.

«Еще до рассвета начали убирать снег в парках и скверах, а также посыпать пески дорожки», – написали в СКП «Харьковзленстрой».

А вот работники КП «Харьковблагоустройство» тем временем уже убирают во дворах и на улицах города.

«Сегодня к работам привлечено около 1,6 тыс. рабочих предприятия, 49 единиц автотракторной техники и 70 средств малой механизации», – рассказали в КП «Харьковблагоустройство».