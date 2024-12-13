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Комунальники почали готуватися до негоди в Харкові ще до світанку (фото)

Репортаж 09:47   13.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Комунальники почали готуватися до негоди в Харкові ще до світанку (фото) Фото: ХМР

У Департаменті надзвичайних ситуацій попередили про “жовтий” рівень небезпеки в Харкові.

“Вранці та вдень 13 грудня у Харкові та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.”, – передають у мерії.

Фото: ХМР
Фото: ХМР

Тим часом у СКП “Харківзеленбуд” розповіли, що їхні співробітники сьогодні вийшли на роботу ще до світанку.

“Ще до світанку почали прибирати сніг у парках та скверах, а також посипати доріжки піском“, – написали у СКП “Харківзленбуд”.

Фото: ХМР
Фото: ХМР

А от працівники КП “Харківблагоустрій” тим часом уже прибирають у дворах та на вулицях міста.

Фото: ХМР
Фото: ХМР

Сьогодні до робіт залучено близько 1,6 тис. робітників підприємства, 49 одиниць автотракторної техніки та 70 засобів малої механізації“, – розповіли у КП “Харківблагоустрій”.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 09:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Департаменті надзвичайних ситуацій попередили про “жовтий” рівень небезпеки в Харкові.".