Комунальники почали готуватися до негоди в Харкові ще до світанку (фото)

У Департаменті надзвичайних ситуацій попередили про “жовтий” рівень небезпеки в Харкові.

“Вранці та вдень 13 грудня у Харкові та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.”, – передають у мерії.

Тим часом у СКП “Харківзеленбуд” розповіли, що їхні співробітники сьогодні вийшли на роботу ще до світанку.

“Ще до світанку почали прибирати сніг у парках та скверах, а також посипати доріжки піском“, – написали у СКП “Харківзленбуд”.

А от працівники КП “Харківблагоустрій” тим часом уже прибирають у дворах та на вулицях міста.

“Сьогодні до робіт залучено близько 1,6 тис. робітників підприємства, 49 одиниць автотракторної техніки та 70 засобів малої механізації“, – розповіли у КП “Харківблагоустрій”.