Комунальники почали готуватися до негоди в Харкові ще до світанку (фото)
Фото: ХМР
У Департаменті надзвичайних ситуацій попередили про “жовтий” рівень небезпеки в Харкові.
“Вранці та вдень 13 грудня у Харкові та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.”, – передають у мерії.
Тим часом у СКП “Харківзеленбуд” розповіли, що їхні співробітники сьогодні вийшли на роботу ще до світанку.
“Ще до світанку почали прибирати сніг у парках та скверах, а також посипати доріжки піском“, – написали у СКП “Харківзленбуд”.
А от працівники КП “Харківблагоустрій” тим часом уже прибирають у дворах та на вулицях міста.
“Сьогодні до робіт залучено близько 1,6 тис. робітників підприємства, 49 одиниць автотракторної техніки та 70 засобів малої механізації“, – розповіли у КП “Харківблагоустрій”.
Читайте також: У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: непогода, сніг, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Комунальники почали готуватися до негоди в Харкові ще до світанку (фото)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2024 в 09:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Департаменті надзвичайних ситуацій попередили про “жовтий” рівень небезпеки в Харкові.".