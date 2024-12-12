У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків
Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у п’ятницю, 13 грудня.
«Вранці та вдень 13 грудня по області та місту очікуються пориви північно-західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветер, погода, синоптики, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 12:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у п’ятницю, 13 грудня.".