У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у п’ятницю, 13 грудня.

«Вранці та вдень 13 грудня по області та місту очікуються пориви північно-західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.