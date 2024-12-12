Live
  • Чт 12.12.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.69
  • EUR 43.8

У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків

Суспільство 12:30   12.12.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у п’ятницю, 13 грудня.

«Вранці та вдень 13 грудня по області та місту очікуються пориви північно-західного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Читайте також: Чому в Харкові прибрали найбільший прапор міста (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків
У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків
12.12.2024, 12:30
Будівлю у Харкові за 1,5 млн грн незаконно віддали чоловіку: що вирішив суд
Будівлю у Харкові за 1,5 млн грн незаконно віддали чоловіку: що вирішив суд
12.12.2024, 12:12
Щоб частіше бити по Харкову: які плани є у Путіна, розповіли у ЗСУ
Щоб частіше бити по Харкову: які плани є у Путіна, розповіли у ЗСУ
12.12.2024, 11:35
Комунікацій немає, до фронту 1,5 кілометра, а люди не їдуть: темпи евакуації
Комунікацій немає, до фронту 1,5 кілометра, а люди не їдуть: темпи евакуації
12.12.2024, 11:54
Чому росіяни «починають бути схожими на нас» і чого не чекали від ворога ЗСУ
Чому росіяни «починають бути схожими на нас» і чого не чекали від ворога ЗСУ
12.12.2024, 10:27
«Золотий м’яч» Шевченка їде до Харкова – коли та де можна буде побачити трофей
«Золотий м’яч» Шевченка їде до Харкова – коли та де можна буде побачити трофей
12.12.2024, 11:01

Новини за темою:

18:00
Небезпечна погода буде вночі на Харківщині – синоптики
07:34
«Жовта» небезпека: у Харкові та області очікується сильний вітер
14:49
Про небезпечну погоду в суботу попереджають жителів Харкова та області
14:39
Буревій у Харкові: велика гілка дерева перегородила проїжджу частину (фото)
11:52
У Харкові замінили прапор України: причини (фото)

Ви читали новину: «У Харкові та області буде небезпечна погода: попередження синоптиків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 12:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області у п’ятницю, 13 грудня.".