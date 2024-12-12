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Чому в Харкові прибрали найбільший прапор міста (фото)

Суспільство 09:55   12.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чому в Харкові прибрали найбільший прапор міста (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Про те, що в Харкові зняли велике полотно з головного флагштока міста, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”. 

Фото: СКП “Харківзеленбуд”

“У зв’язку з погіршенням погодних умов працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили велике полотнище Державного прапора України на головному флагштоку міста на штурмовий”, – пояснили комунальники.

Фото: СКП “Харківзеленбуд”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 09:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що в Харкові зняли велике полотно з головного флагштока міста, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”. ".