Чому в Харкові прибрали найбільший прапор міста (фото)

Про те, що в Харкові зняли велике полотно з головного флагштока міста, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.

“У зв’язку з погіршенням погодних умов працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили велике полотнище Державного прапора України на головному флагштоку міста на штурмовий”, – пояснили комунальники.