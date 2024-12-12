Чому в Харкові прибрали найбільший прапор міста (фото)
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Про те, що в Харкові зняли велике полотно з головного флагштока міста, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”.
“У зв’язку з погіршенням погодних умов працівники СКП “Харківзеленбуд” замінили велике полотнище Державного прапора України на головному флагштоку міста на штурмовий”, – пояснили комунальники.
Читайте також: Прогноз погоди у Харкові та області на 12 грудня: дощ, мокрий сніг та туман
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: флаг, флагшток, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чому в Харкові прибрали найбільший прапор міста (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 09:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що в Харкові зняли велике полотно з головного флагштока міста, повідомили у СКП “Харківзеленбуд”. ".