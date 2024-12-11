Прогноз погоди в Харкові та області на 12 грудня: дощ, мокрий сніг і туман
Прогноз погоди на завтра, 12 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі дощ з переходом у мокрий сніг🌧🌨. Вдень місцями невеликий мокрий сніг🌨.
Слабке налипання мокрого снігу. Вдень на дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 протягом доби від 2° морозу❄️ до 3° тепла.
По місту: Вночі дощ з переходом у мокрий сніг🌧🌨. Вдень невеликий мокрий сніг🌨.
Слабке налипання мокрого снігу. Вдень на дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 протягом доби близько 0°.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 19:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 12 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".