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Прогноз погоди в Харкові та області на 12 грудня: дощ, мокрий сніг і туман

Погода 19:42   11.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоди в Харкові та області на 12 грудня: дощ, мокрий сніг і туман

Прогноз погоди на завтра, 12 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі дощ з переходом у мокрий сніг🌧🌨. Вдень місцями невеликий мокрий сніг🌨.

Слабке налипання мокрого снігу. Вдень на дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби  від 2° морозу❄️ до 3° тепла.

По місту: Вночі дощ з переходом у мокрий сніг🌧🌨. Вдень невеликий мокрий сніг🌨.

Слабке налипання мокрого снігу. Вдень на дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби близько 0°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 19:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 12 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".