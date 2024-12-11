Прогноз погоди в Харкові та області на 12 грудня: дощ, мокрий сніг і туман

Прогноз погоди на завтра, 12 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі дощ з переходом у мокрий сніг🌧🌨. Вдень місцями невеликий мокрий сніг🌨.

Слабке налипання мокрого снігу. Вдень на дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби від 2° морозу❄️ до 3° тепла.

По місту: Вночі дощ з переходом у мокрий сніг🌧🌨. Вдень невеликий мокрий сніг🌨.

Слабке налипання мокрого снігу. Вдень на дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби близько 0°.

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