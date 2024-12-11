Небезпечну погоду очікують сьогодні та завтра на Харківщині

Густий туман покриє сьогодні та завтра, 12 грудня, Харківщину, попереджає Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«У найближчу годину зі збереженням вночі 12 грудня по області та місту очікується туман 🌫️ , видимість 200 – 500 м.⚠️🚘 Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – зазначили метеорологи.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)