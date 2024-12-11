Небезпечну погоду очікують сьогодні та завтра на Харківщині
Фото: Василь Голосний
Густий туман покриє сьогодні та завтра, 12 грудня, Харківщину, попереджає Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«У найближчу годину зі збереженням вночі 12 грудня по області та місту очікується туман 🌫️ , видимість 200 – 500 м.⚠️🚘 Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – зазначили метеорологи.
(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Густий туман покриє сьогодні та завтра, 12 грудня, Харківщину, попереджає Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".