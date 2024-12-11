Без газу залишаться жителі одного з районів Харкова у четвер: адреси
12 грудня тимчасово буде припинено газопостачання в Індустріальному районі Харкова.
Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», у четвер в цьому районі проведуть роботи на газових мережах.
Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами.
«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання», – зазначили газівники.
Адреси, де відключать газ:
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 13:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 грудня тимчасово буде припинено газопостачання в Індустріальному районі Харкова.".