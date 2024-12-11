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Без газу залишаться жителі одного з районів Харкова у четвер: адреси

Суспільство 13:18   11.12.2024
Вікторія Яковенко
Без газу залишаться жителі одного з районів Харкова у четвер: адреси

12 грудня тимчасово буде припинено газопостачання в Індустріальному районі Харкова.

Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», у четвер в цьому районі проведуть роботи на газових мережах.

Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання», – зазначили газівники.

Адреси, де відключать газ:

газ отключат в Харькове
скриншот
газ отключат в Харькове
скриншот

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 13:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 грудня тимчасово буде припинено газопостачання в Індустріальному районі Харкова.".