Без газу залишаться жителі одного з районів Харкова у четвер: адреси

12 грудня тимчасово буде припинено газопостачання в Індустріальному районі Харкова.

Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», у четвер в цьому районі проведуть роботи на газових мережах.

Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання», – зазначили газівники.

Адреси, де відключать газ:

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