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Скільки людей вчаділи на смерть за осінь на Харківщині

Суспільство 21:39   04.12.2024
Оксана Якушко
Скільки людей вчаділи на смерть за осінь на Харківщині

56 людей опинилися на лікарняних ліжках та 15, серед яких чотири дитини, загинули через отруєння чадним газом, повідомив “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Харківської області.

Статистика отруєнь чадним газом за останні місяці:

Вересень: 19 осіб (з них 4 смертельних випадка);

Жовтень: 13  осіб (з них 1 смертельний випадок);

Листопад: 24 особи (з них 10 смертельних випадків (4 дитини)).

«Чадний газ – це невидимий вбивця. Він не має запаху чи кольору, і найгірше – діє дуже швидко. Починається все з головного болю та запаморочення, а закінчитися може фатально», – нагадали медики.

Щоб не вчадіти:

1️⃣ Регулярно перевіряйте вентиляцію! (Вентиляція – це не просто “дірка в стіні”, а ваш захисник).

2️⃣ Не паліть в закритих приміщеннях! (Приміщення не місце для димової завіси).

3️⃣ Не закривайте наглухо всі вікна, навіть якщо на вулиці холодно. (Краще трохи прохолодно, ніж без кисню).

4️⃣ Перевіряйте справність обігрівальних пристроїв та печей.

Пам’ятайте: якщо ви відчули слабкість, головний біль або сонливість – не лягайте “відпочити”, а негайно провітріть приміщення і виходьте на свіже повітря.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 21:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "56 людей опинилися на лікарняних ліжках та 15, серед яких чотири дитини, загинули через отруєння чадним газом. ".