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Сколько человек угорели насмерть за осень на Харьковщине

Общество 21:39   04.12.2024
Оксана Якушко
Сколько человек угорели насмерть за осень на Харьковщине Фото: Lecomptoirdefernand.com

56 человек оказались на больничных койках и 15, среди которых четыре ребенка, погибли из-за отравления угарным газом, сообщил «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Харьковской области.

Статистика отравлений угарным газом за последние месяцы:

Сентябрь: 19 человек (из них 4 смертельных случая);

Октябрь: 13 человек (из них 1 смертельный случай);

Ноябрь: 24 человека (из них 10 смертельных случаев (4 ребенка)).

«Ужасный газ – это невидимый убийца. Он не имеет запаха или цвета, и хуже всего – действует очень быстро. Начинается все с головной боли и головокружения, а закончиться может роковым образом», — напомнили медики.

Чтобы не угореть:

1️⃣ Регулярно проверяйте вентиляцию! (Вентиляция – это не просто «дыра в стене», а ваш защитник).
2️⃣ Не курите в закрытых помещениях! (Помещение не место для дымовой завесы).
3️⃣ Не закрывайте наглухо все окна, даже если на улице холодно. (Лучше немного прохладно, чем без кислорода).
4️⃣ Проверяйте исправность обогревателей и печей.

Помните: если вы почувствовали слабость, головные боли или сонливость – не ложитесь «отдохнуть», а немедленно проветрите помещение и выходите на свежий воздух.

Читайте также: “Газсети”: завтра в части Слободского района отключат газ – причина и адреса

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 21:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56 человек оказались на больничных койках и 15, среди которых четыре ребенка, погибли из-за отравления угарным газом. ".