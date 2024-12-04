Сколько человек угорели насмерть за осень на Харьковщине
56 человек оказались на больничных койках и 15, среди которых четыре ребенка, погибли из-за отравления угарным газом, сообщил «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Харьковской области.
Статистика отравлений угарным газом за последние месяцы:
Сентябрь: 19 человек (из них 4 смертельных случая);
Октябрь: 13 человек (из них 1 смертельный случай);
Ноябрь: 24 человека (из них 10 смертельных случаев (4 ребенка)).
«Ужасный газ – это невидимый убийца. Он не имеет запаха или цвета, и хуже всего – действует очень быстро. Начинается все с головной боли и головокружения, а закончиться может роковым образом», — напомнили медики.
Чтобы не угореть:
1️⃣ Регулярно проверяйте вентиляцию! (Вентиляция – это не просто «дыра в стене», а ваш защитник).
2️⃣ Не курите в закрытых помещениях! (Помещение не место для дымовой завесы).
3️⃣ Не закрывайте наглухо все окна, даже если на улице холодно. (Лучше немного прохладно, чем без кислорода).
4️⃣ Проверяйте исправность обогревателей и печей.
Помните: если вы почувствовали слабость, головные боли или сонливость – не ложитесь «отдохнуть», а немедленно проветрите помещение и выходите на свежий воздух.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, загиблі, погибшие, угарный газ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 21:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56 человек оказались на больничных койках и 15, среди которых четыре ребенка, погибли из-за отравления угарным газом. ".