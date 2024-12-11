Без газа останутся жители одного из районов Харькова в четверг: адреса

12 декабря временно будет прекращено газоснабжение в Индустриальном районе Харькова.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в четверг в этом районе проведут работы на газовых сетях.

Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения», — отметили газовщики.

Адреса, где отключат газ:

Читайте также: Сколько человек угорели насмерть за осень на Харьковщине