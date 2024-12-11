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Без газа останутся жители одного из районов Харькова в четверг: адреса

Общество 13:18   11.12.2024
Виктория Яковенко
Без газа останутся жители одного из районов Харькова в четверг: адреса

12 декабря временно будет прекращено газоснабжение в Индустриальном районе Харькова.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в четверг в этом районе проведут работы на газовых сетях.

Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения», — отметили газовщики.

Адреса, где отключат газ:

газ отключат в Харькове
скриншот
газ отключат в Харькове
скриншот

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 декабря временно будет прекращено газоснабжение в Индустриальном районе Харькова.".