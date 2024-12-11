Без газа останутся жители одного из районов Харькова в четверг: адреса
12 декабря временно будет прекращено газоснабжение в Индустриальном районе Харькова.
Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», в четверг в этом районе проведут работы на газовых сетях.
Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения», — отметили газовщики.
Адреса, где отключат газ:
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, Индустриальный район., отключат, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 декабря временно будет прекращено газоснабжение в Индустриальном районе Харькова.".