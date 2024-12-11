Опасную погоду ожидают сегодня и завтра в Харьковской области
Фото: Василий Голосный
Густой туман накроет сегодня и завтра, 12 декабря, Харьковщину, предупреждает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
«В ближайшее время с сохранением ночью 12 декабря по области и городу ожидается туман 🌫️, видимость 200 — 500 м. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — сообщили метеорологи.
(I уровень опасности, желтый 🟡)
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Густой туман накроет сегодня и завтра, 12 декабря, Харьковщину, предупреждает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".