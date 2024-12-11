Опасную погоду ожидают сегодня и завтра в Харьковской области

Густой туман накроет сегодня и завтра, 12 декабря, Харьковщину, предупреждает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением ночью 12 декабря по области и городу ожидается туман 🌫️, видимость 200 — 500 м. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — сообщили метеорологи.

(I уровень опасности, желтый 🟡)