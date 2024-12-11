Прогноз погоды в Харькове и области на 12 декабря: дождь, мокрый снег и туман
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 12 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью дождь с переходом в мокрый снег 🌧🌨. Погода в северных областях Днем местами небольшой мокрый снег🌨.
Слабое налипание мокрого снега. Днем на дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха в течение суток от 2° мороза❄️ до 3° тепла.
По городу: Ночью дождь с переходом в мокрый снег 🌧🌨. Днем небольшой мокрый снег 🌨.
Слабое налипание мокрого снега. Днем на дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха в течение суток около 0°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 19:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 12 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".