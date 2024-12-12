Почему в Харькове убрали наибольший флаг города (фото)
Фото: СКП «Харьковзелентрой»
О том, что в Харькове сняли большое полотно с главного флагштока города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
«В связи с ухудшением погодных условий работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили большое полотнище Государственного флага Украины на главном флагштоке города на штурмовое», – объяснили коммунальщики.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 09:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове убрали большое полотно с главного флагштока города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». ".