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Почему в Харькове убрали наибольший флаг города (фото)

Общество 09:55   12.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Почему в Харькове убрали наибольший флаг города (фото) Фото: СКП «Харьковзелентрой»

О том, что в Харькове сняли большое полотно с главного флагштока города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». 

Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

«В связи с ухудшением погодных условий работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили большое полотнище Государственного флага Украины на главном флагштоке города на штурмовое», – объяснили коммунальщики.

Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 09:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове убрали большое полотно с главного флагштока города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой». ".