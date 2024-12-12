Почему в Харькове убрали наибольший флаг города (фото)

О том, что в Харькове сняли большое полотно с главного флагштока города, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«В связи с ухудшением погодных условий работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили большое полотнище Государственного флага Украины на главном флагштоке города на штурмовое», – объяснили коммунальщики.