В Харькове и области будет опасная погода: предупреждение синоптиков

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 13 декабря.

«Утром и днем ​​13 декабря по области и городу ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», — отметили синоптики.