Live
  • Чт 12.12.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.69
  • EUR 43.8

В Харькове и области будет опасная погода: предупреждение синоптиков

Общество 12:30   12.12.2024
Виктория Яковенко
В Харькове и области будет опасная погода: предупреждение синоптиков Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 13 декабря.

«Утром и днем ​​13 декабря по области и городу ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», — отметили синоптики.

Читайте также: Почему в Харькове убрали наибольший флаг города (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Учебное заведение на Харьковщине разрушили оккупанты, били из РСЗО
Учебное заведение на Харьковщине разрушили оккупанты, били из РСЗО
12.12.2024, 08:15
Почему в Харькове убрали наибольший флаг города (фото)
Почему в Харькове убрали наибольший флаг города (фото)
12.12.2024, 09:55
Чтобы чаще бить по Харькову: какие планы есть у Путина, рассказали в ВСУ
Чтобы чаще бить по Харькову: какие планы есть у Путина, рассказали в ВСУ
12.12.2024, 11:35
Коммуникаций нет, до фронта 1,5 километра, а люди не выезжают: темпы эвакуации
Коммуникаций нет, до фронта 1,5 километра, а люди не выезжают: темпы эвакуации
12.12.2024, 11:54
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
10.12.2024, 14:47
В Харькове и области будет опасная погода: предупреждение синоптиков
В Харькове и области будет опасная погода: предупреждение синоптиков
12.12.2024, 12:30

Новости по теме:

18:00
Опасная погода будет ночью на Харьковщине – синоптики
07:34
«Желтая» опасность: в Харькове и области ожидается сильный ветер
14:49
Об опасной погоде в субботу предупреждают жителей Харькова и области
14:39
Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)
11:52
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)

Вы читали новость: «В Харькове и области будет опасная погода: предупреждение синоптиков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 12:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в пятницу, 13 декабря.".